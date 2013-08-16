版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 16:08 BJT

欧洲汇市：瑞郎持稳守住涨幅，美联储政策前景加剧市场波动

欧洲情况改善的迹象，协助支撑欧元，特别是在美国公布一些疲软企业获利及制造业数据欠佳之后。

自从瑞士央行2011年9月设定瑞郎兑欧元上限为1.20瑞郎后，瑞郎走势紧密跟随欧元。

0749GMT，瑞郎兑美元大致持平，报0.9258。

瑞郎兑欧元持稳报1.2356。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐