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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 16:19 BJT

路透基点：湖南城际铁路有限公司寻求75亿元人民币贷款--RLPC

路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，湖南城际铁路有限公司寻求约75亿元人民币(约合12.3亿美元)贷款，用于长株潭城际铁路建设。

中国大型国有银行受邀参与这笔贷款。

消息人士称，正在敲定条款。

湖南城际铁路有限公司是由湖南发展投资集团有限公司、广州铁路投资(集团)公司分别作为湖南省人民政府、铁道部出资人代表各出资50%设立。

长株潭城际铁路建设项目地处长沙、株洲、湘潭城市群中心地带，是长株潭城市群城际铁路网的核心部分，线路全长95.5千米，可研投资估算总额为人民币233.2亿元，建设工期4年。(完)
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