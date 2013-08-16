路透基点：湖南城际铁路有限公司寻求75亿元人民币贷款--RLPC

湖南城际铁路有限公司是由湖南发展投资集团有限公司、广州铁路投资(集团)公司分别作为湖南省人民政府、铁道部出资人代表各出资50%设立。

长株潭城际铁路建设项目地处长沙、株洲、湘潭城市群中心地带，是长株潭城市群城际铁路网的核心部分，线路全长95.5千米，可研投资估算总额为人民币233.2亿元，建设工期4年。(完)