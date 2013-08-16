路透基点：湖南城际铁路有限公司寻求75亿元人民币贷款--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，湖南城际铁路有限公司寻求约75亿元人民币(约合12.3亿美元)贷款，用于长株潭城际铁路建设。
中国大型国有银行受邀参与这笔贷款。
消息人士称，正在敲定条款。
湖南城际铁路有限公司是由湖南发展投资集团有限公司、广州铁路投资(集团)公司分别作为湖南省人民政府、铁道部出资人代表各出资50%设立。
长株潭城际铁路建设项目地处长沙、株洲、湘潭城市群中心地带，是长株潭城市群城际铁路网的核心部分，线路全长95.5千米，可研投资估算总额为人民币233.2亿元，建设工期4年。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。