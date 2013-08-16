金属期市：伦铜触及10周高点，受需求前景好转提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0704GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7404.50 94.50 +1.29 -6.61
上海期铜 53130 880 +1.68 -7.89
COMEX期铜 3.37 0.04 +1.08 --
LME期铝 1918.00 11.00 +0.58 -7.39
上海期铝 14475 50 +0.35 -5.67
LME期锌 1981.25 21.25 +1.08 -3.99
上海期锌 15170 -375 -2.41 -2.41
LME期镍 14930.00 205.00 +1.39 -12.97
LME期铅 2230.00 25.00 +1.13 -4.70
上海期铅 14910.00 320.00 +2.19 -2.23
LME期锡 21813.00 223.00 +1.03 -6.78
LME/上海套利价差^ -281
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。