金属期市：伦铜触及10周高点，受需求前景好转提振

0704GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7404.50 94.50 +1.29 -6.61

上海期铜 53130 880 +1.68 -7.89

COMEX期铜 3.37 0.04 +1.08 --

LME期铝 1918.00 11.00 +0.58 -7.39

上海期铝 14475 50 +0.35 -5.67

LME期锌 1981.25 21.25 +1.08 -3.99

上海期锌 15170 -375 -2.41 -2.41

LME期镍 14930.00 205.00 +1.39 -12.97

LME期铅 2230.00 25.00 +1.13 -4.70

上海期铅 14910.00 320.00 +2.19 -2.23

LME期锡 21813.00 223.00 +1.03 -6.78

LME/上海套利价差^ -281

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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