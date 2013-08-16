中国票据市场：回购上涨推动转贴利率缓慢抬升，料下周延续上行趋势

路透北京8月9日 - 中国票据市场转贴利率本周继续慢慢抬升。交易员表示，中国人民银行公开市场传递出中性偏紧信号，资金成本较上周上涨，近期机构降杠杆压缩同业业务的趋势尚未结束，出票意愿较强，均推动场内转贴报价逐步上行。

“这周(转贴利率)逐步走高，到周五已经到6.3%甚至更高一点，因为资金成本在上升。”上海一商业银行交易员称。

他指出，受去杠杆化的影响，机构同业业务扩展有限，“反正我们要拿票受到的限制更多了，而且大家现在对资金紧张的反应都提早了，虽然现在才月中，但至少我们行已经要求要保守出资金了。”他称。

他还提到，预计到下周随着月末临近，资金面应难转向宽松，机构收票意愿会进一步回落，而出票方则会相应增加，

上海另一商业银行交易员也表示，预计下周票据转贴利率上行趋势将延续，“除非央行有一些意外的宽松政策，目前来看，这个可能性很小。”他称。

中国央行公开市场本周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.1234/5.9375 6.2198/6.0259 6.6076/6.3753

上周五 6.0336/5.8470 6.1061/5.9213 6.5040/6.2304

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变动 +8.98bp/+9.05p +11.37p/+10.46bp +10.36bp/+14.49bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.6074%，亦较上周五5.6640%有所下降。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。