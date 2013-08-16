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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 16:41 BJT

印度股市：NSE指数扩大跌幅至逾4%，因市场担忧美国退出刺激政策

路透孟买8月16日 - 印度股市NSE指数 周五扩大跌幅至逾4%，因市场担忧美国提早退出刺激政策将引发外资卖盘。(完)
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