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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 16:46 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元接近两个月高点，但上档空间受限

欧元兑英镑 持平于0.8532，接近一个半月低点。英镑贸易加权指数 报81.50，为6月17日以来最高。

英国央行总裁卡尼此前表示，央行料将维持利率在0.5%的纪录低位直至2016年末，等待失业率回落到7%。但英国经济数据指向复苏，因此市场开始质疑央行能否一直长时间维持低利率。

英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)暗示央行可能最早在18个月后就开始升息，周三时该利率反映出的升息预期是在两年后。（完）

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