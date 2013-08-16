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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 16:59 BJT

中国期市：沪综指一度意外飙升搅乱期市平静，股指期货空头“很受伤”

路透北京8月16日 - 中国沪综指一度意外飙升搅乱今日期货市场的平
静。受沪综指盘中飙涨影响，股指期货亦同样急速飙升，并在短时内带动
工业品期货上扬，午盘后随着股市大涨原因明了，期货市场恢复平静，但
很多空头投资者在本轮行情中很可能损失惨重。
       
    随着沪综指的飙涨，股指期货主力合约短短几分钟内飙升100个点，
沪铜期货、螺纹钢期货、以及焦炭、焦煤期货均出现不同程度的上冲反应
，但最后股指期货主力1309合约 收跌1.85%至2，286.2点，沪铜主
力1312合约 则小幅收涨1.68%至每吨53,130元人民币。
    
    中国证监会新闻发言人周五表示，上海证交所和上海证监局正对今日
股市异常波动的原因进行调查，目前尚无调查结论。 
    
    中国股市沪综指 周五早市出现异常波动，早市尾盘在权重股
集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘最终收升逾
3%。午后在光大证券自营误操作消息传出后，大盘收跌0.64%。光大证券<
601788.SS>午后临时停牌，随后刊登公告称，公司策略投资部门自营业务
在使用其独立的套利系统时出现问题，现正在进行相关核查和处置。    
    
    万达期货资深分析师段燕明指出，就是因为股市一度大涨，本来螺纹
钢、煤焦都是回调的行情，最后盘中这些品种纷纷上涨，因为投资者觉得
股市要逆转了。不过股指空头可能损失较大，尤其是那些可能触及期货公
司强制平仓限制的空头损失更为严重。
    
    “空头股指爆仓的可能都比较多，因为今天的股指一下涨了100多个
点，几分钟的时间。...因为期货公司强制砍仓，空头损失很严重，可能
有的基本上只剩下一个保证金。”段燕明指出。
    
    格林期货的股指分析师石敏亦称，股指期货都是跟着现货走，股市大
涨对股指的期货最为直接，中午急速拉升，午后又跟着股市回落。这肯定
对一些投资者有明显的影响，尤其是空头。
    
    有市场人士预测，考虑到期货市场的杠杆作用，股指期货受此次事件
影响的空头资金可能高达60亿元，如果要撤销交易，可能会出现很多经济
纠纷。
    
    不过，和讯网报导称其致电中金所了解到，沪深300股指期货交易一
切正常，系统运行平稳，12%的保证金比例足以抵御当前市场波动，没有
出现客户爆仓等风险案例。
    
    亦有市场人士指出，根据以往的经验，投资者获得赔偿的几率微乎其
微，“估计只能自认倒霉。”
    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1312     53,130      1.68      228,004 
         黄金(au)     1312     271.95      2.08      136,030 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,811     -0.31    1,508,824 
         橡胶 (ru)    1401     19,880      1.14      175,300 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,356      0.69    1,784,218 
         豆油 (y)     1401      7,186      0.84      780,060 
         焦炭 (j)     1401      1,583     -1.37      249,014 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,098      0.69      538,386 
         棉花 (cf)    1401     19,810      0.13       70,198 
 中金所  沪深300(if)  1309    2,286.2     -1.85       81,087 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完）
 
 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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