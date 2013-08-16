航空产业：韩国称其74亿美元战斗机标案已至少有一竞标者价格合乎预算

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔8月16日 - 韩国周五表示，该国拟以8.3万亿(兆)韩元(74.2亿美元)采购60架新一代战斗机的标案，至少有一个投标者的价格在其预算之内。该项采购案是韩国史上迄今最大的国防进口计划。
政府国防采购计画部门DAPA的发言人周五说，将展开全面评估，预料在9月中可公布得标者。
但他拒绝给出公司名称及数字等细节。
本案在7月暂缓程序之后，DAPA在本周重启这项标案。洛克希德马丁 的F-35、波音 的F15和欧洲宇航防务集团(EADS) 的Eurofighter Typhoon等是角逐本案的战斗机型。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。