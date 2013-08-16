更新版 1-中国货币市场：偏低开盘价牵引资金价格回落，但隔夜供给有限跌幅缩减

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(新增收盘报价)
路透上海8月16日 - 中国银行间资金市场周五主要回购品种均下行，主要受较低开盘价的牵引；但机构谨慎心态并未有所消退，且叠加月中缴税因素的影响，今日大行融出资金有限，尤以隔夜资金为缺，隔夜品种的跌幅较早盘初段也已明显缩减。
他们并指出，下周开始月末渐近，央行公开市场操作表现出中性偏紧态度，除了继续关注公开市场的动向外，机构多预计资金面渐趋紧张的概率偏大。
“今天隔夜没人出，大行都不出隔夜，每个月的企业缴税就在这几天吧，七天和14天供需还可以。”华东一商业银行交易员称。
她并指出，受较低开盘价影响，今日隔夜至14天的回购利率均有所回落，但隔夜跌幅已明显缩窄，因供给偏少。
今日质押式回购隔夜 开盘价为3.10%，较上日加权平均利率跌逾20个点(bp)，但早盘尾段跌幅已缩窄至6bp。
上海一商业银行交易员还提到，随着月底渐进，机构谨慎心态难消，如果下周央行公开市场仍坚持偏紧态度，预计资金价格近期易涨难跌，“盘面只要有点风吹草动，大家就会很紧张，但价格也不会波动太大的。”他称。
中国央行公开市场本周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,821.46亿元人民币，低于上日的6,365.35亿元；其中隔夜品种成交3,823.91亿元，大幅低于上日5,022.06亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.2602 3.3051 -4.49 3,823.91
七天 3.8259 4.0085 -18.26 1,237.82
14天 3.8168 4.1104 -29.36 418.48 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 2.3900 4.9650 -257.50 --
七天 3.5000 3.5000 +0.00 --
14天 3.8000 3.7000 +10.00 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2200 3.3000 -8.00 --
七天 3.7800 4.0600 -28.00 --
14天 3.7900 4.1100 -32.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.2090 3.2830 -7.40 --
七天 3.7720 3.9940 -22.20 --
三个月 4.6503 4.6502 +0.01 -- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 丁淑琴/康熙泽; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。