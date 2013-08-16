新兴汇市：印尼卢比跌至四年低位，印度卢比改写纪录低点

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 97.53 97.27 -0.27 -11.01 86.79 坡元 1.2697 1.2690 -0.06 -3.76 1.2219 台币 30.002 30.035 +0.11 -2.89 29.136 *韩元 1113.04 1118.70 +0.51 -3.81 1070.60 泰铢 31.27 31.26 -0.03 -2.11 30.61 菲律宾披索 43.59 43.79 +0.46 -5.83 41.05 印尼卢比 10380.00 10345.00 -0.34 -7.23 9630.00 *印度卢比 61.85 61.43 -0.68 -11.09 54.99 马币 3.2755 3.2775 +0.06 -6.64 3.0580 人民币 6.1145 6.1125 -0.03 +1.89 6.2303 * 韩国及印度市场周四因假期休市。韩元及印度卢比当日涨跌幅是按周三收盘价计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。