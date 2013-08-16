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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 17:08 BJT

新兴汇市：印尼卢比跌至四年低位，印度卢比改写纪录低点

亚洲      当日    今年以来   2012年
                       最新报价  上日尾盘   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                   
 日圆                     97.53     97.27     -0.27    -11.01     86.79
 坡元                    1.2697    1.2690     -0.06     -3.76    1.2219
 台币                    30.002    30.035     +0.11     -2.89    29.136
 *韩元                  1113.04   1118.70     +0.51     -3.81   1070.60
 泰铢                     31.27     31.26     -0.03     -2.11     30.61
 菲律宾披索               43.59     43.79     +0.46     -5.83     41.05
 印尼卢比              10380.00  10345.00     -0.34     -7.23   9630.00
 *印度卢比                61.85     61.43     -0.68    -11.09     54.99
 马币                    3.2755    3.2775     +0.06     -6.64    3.0580
 人民币                  6.1145    6.1125     -0.03     +1.89    6.2303
 
    * 韩国及印度市场周四因假期休市。韩元及印度卢比当日涨跌幅是按周三收盘价计算。(完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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