中国债市：利率互换短端涨幅进一步收窄，机构做多长端做陡曲线兴致未消

路透北京8月16日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五短端涨幅进一步收窄。市场人士指出，央行公开市场操作给出的政策信号偏紧，经过近日的大幅调整后，IRS虽然跟随现券市场走势趋稳，然机构做多IRS长端做陡曲线的兴致并未消退。

“一年涨了几个点，还有一些成交，其他期限成交都很清淡，”北京一大型银行交易员称，“未来流动性预期不乐观，债券需求也不乐观，个人还是认为IRS长端向上的概率高。”

他进一步指出，IRS近期与现券的联动很强，虽然近日现券走势渐趋稳，但市场做多IRS的动力还是比较强的。央行续发三年央票和定高逆回购利率的举动，令机构偏悲观，相对来讲，其认为IRS的涨幅会更大一些。

香港一大型外资银行交易员亦表示，央行将逆回购利率定于偏高位置，导致基准货币利率水平较上半年将大幅抬高，这令机构没有一点喘息之机，此乃近期债市收益率重新定价最重要原因。

其进而表示，从一个更广泛的范围看，美国量化宽松政策年内将退出的大背景下，新兴市场资产较前受冷落，全球利率曲线都在陡峭化，中国也不能免俗。短期内，继续坚持看多长端致曲线陡峭化的看法。

央行公开市场本周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。机构多认为，三年期央票未来仍将续发，而逆回购利率继续下行的空间或已不大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0027/4.1047 4.0270/4.1020 4.0933/4.1760 4.2627/4.3420 4.2613/4.5138

上日 4.0067/4.1100 4.0200/4.0950 4.0954/4.1850 4.2650/4.3500 4.2721/4.5396

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变化 -0.0040/-0.0053 +0.0070/+0.0070 -0.0021/-0.0090 -0.0023/-0.0080 -0.0108/-0.0258

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。