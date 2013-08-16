重发-中国外汇：7月代客结售汇顺差26亿美元，远期净结汇26亿美元--外管局

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(重发以删除多余符号) 路透北京8月16日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，7月银行代客结售汇顺差26亿美元；同月远期结售汇 为净结汇26亿美元，较上月的144亿美元大幅下降。 周五刊登在外管局网站的数据显示，7月银行代客结汇1,451亿美元，售汇1,425亿美元。同期，银行代客远期 结汇签约226亿美元，远期售汇签约26亿美元。 统计并显示，1-7月银行代客累计结汇10,237亿美元，累计售汇7,922亿美元，累计结售汇顺差2,314亿美元。 同期，银行代客累计远期结汇签约1,923亿美元，累计远期售汇签约1,394亿美元，累计远期净结汇529亿美元。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 代客结售汇净额 26 81 172 343 446 322 926 543 185 78 63 -63 5 代客收付款顺收 -14 -53 83 169 367 127 554 317 59 -53 -89 0 88 代客远期结售汇净 26 144 104 91 44 25 94 95 54 -6 -57 -12 -34 额 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但 引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。