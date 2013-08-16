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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 17:28 BJT

重发-中国外汇：7月代客结售汇顺差26亿美元，远期净结汇26亿美元--外管局

(重发以删除多余符号)
    路透北京8月16日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，7月银行代客结售汇顺差26亿美元；同月远期结售汇
为净结汇26亿美元，较上月的144亿美元大幅下降。
    
    周五刊登在外管局网站的数据显示，7月银行代客结汇1,451亿美元，售汇1,425亿美元。同期，银行代客远期
结汇签约226亿美元，远期售汇签约26亿美元。
    
    统计并显示，1-7月银行代客累计结汇10,237亿美元，累计售汇7,922亿美元，累计结售汇顺差2,314亿美元。
同期，银行代客累计远期结汇签约1,923亿美元，累计远期售汇签约1,394亿美元，累计远期净结汇529亿美元。
 
    以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
    
                   7月    6月   5月    4月   3月   2月   1月  12年12月  11月  10月   9月    8月  7月
 代客结售汇净额    26     81    172    343   446   322   926       543   185    78    63    -63    5
 代客收付款顺收    -14    -53   83     169   367   127   554       317    59   -53   -89      0   88
 代客远期结售汇净  26     144   104     91    44    25    94        95    54    -6   -57    -12  -34
 额                                                                                              
 
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但
引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

    更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/)

 (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
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