路透调查：日本7月出口料将跳增，受日圆疲势扶助

预估中值为日本7月出口料将较上年同期增长13.1%，果真如此则将是2010年9月以来最快增速。财务省将于周一公布数据。

分析师将密切关注日本向美国的出口数据，以观察美国经济改善是否持续刺激对日本货物需求。

据路透调查，预计日本7月整体进口较上年同期增长15.4%，料创2011年10月以来最快增速，因日本增加化石燃料进口以弥补减少对核能依赖的缺口。

调查预计日本7月贸易逆差将扩大至7,856亿日圆。

自去年11月以来，日圆兑美元已经走软约20%。