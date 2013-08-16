路透调查：日本7月出口料将跳增，受日圆疲势扶助

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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预估中值为日本7月出口料将较上年同期增长13.1%，果真如此则将是2010年9月以来最快增速。财务省将于周一公布数据。
分析师将密切关注日本向美国的出口数据，以观察美国经济改善是否持续刺激对日本货物需求。
据路透调查，预计日本7月整体进口较上年同期增长15.4%，料创2011年10月以来最快增速，因日本增加化石燃料进口以弥补减少对核能依赖的缺口。
调查预计日本7月贸易逆差将扩大至7,856亿日圆。
自去年11月以来，日圆兑美元已经走软约20%。
日圆汇价下滑在一定程度上帮助出口，但是也加大了能源进口成本。因日本增加燃料进口，导致能源进口成本增长。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。