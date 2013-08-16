中国新债：山东下周五将招标112亿元地方债，为今年首批地方政府自行发债

路透北京8月16日 - 中国山东省财政厅周五公告称，将于下周五(23日)招标发行总额112亿元人民币，五年和七年各半，为今年首批地方政府自行发债。

刊登在中国债券信息网的公告显示，两期新债招标时间为23日上午9:50-10:30,采用单一价格（荷兰式）招标方式，标的为利率；8月26日开始发行并计息，8月28日发行结束。

财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。 (完)

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here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)