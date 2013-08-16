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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 18:04 BJT

台湾汇市：台币兑美元本周走贬0.15%，下周关注FOMC公布7月利率会议纪录

* 国际美元走势偏弱
    * 台币随韩元区间偏升
    * 交易仍以实质抛补需求为主
    * 海外NDF看升台币的幅度扩大
    * 下周实质交投暂看29.900-30.000

    路透台北8月16日 - 台币兑美元 周五收盘微升3.3分，周线收低0.15%。交易员
认为，由于国际美元走势持续疲软，今天台币随日圆、韩元等主要亚币区间偏升，下周市场
关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布的7月利率会议纪录，短线台币交投低迷料难脱既
有区间盘整。
            
    汇银人士指出，目前市场偏向技术线型操作，并没有特定方向，台币先行指标韩元短线
也处于1,110-1,120区间盘整态势，令台币现汇市场交投难以定出明确方向，仍将随韩元等
亚币窄幅波动，不过留意海外NDF各天期折价幅度明显扩大，是否带动下周台币现汇价格，
下周实质交投区间暂看在29.900-30.000。
    
    累计台币本周走贬约0.15%，与韩元0.12%的贬幅相近。若不计央行开盘及尾盘作价，台
币今日实质成交区间主要在29.930-29.950，上日则在29.950-29.970。
    
    此外，主计总处稍早公布第二季经济成长率为2.49%，优于2.27%的概估值；同时下修今
年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至2.31%，先前估为2.4%。 
    
    “台湾GDP没有市场想像的那么糟，台币下周贬不太下去了!”一位当地大型银行交易员
说。
    
    交易员认为，展望下周最大变数就在于美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率会议
纪录，鹰、鸽两派对决的谈话内容将会再度掀起市场多空两派角力，且其中对美国经济前景
看法阐述料将引领国际美元进一步方向，并将牵动亚币后市，台币也难置身事外。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员表示，海外法人看升台币幅度
扩大，美元/台币各天期换汇点折价幅度同步明显放大，其中指标一个月期报在-0.055/-0.0
40，上日在-0.025/-0.010。尾盘报价 来到29.860/29.880左右，上日收在29.
930附近。
     
    至于资金流向方面，交易员提及，今日市场量能依旧不振，以进、出口商实质抛补为主
，外资场上买、卖汇力道皆有，午后随着海外NDF折价幅度扩大，外资由略偏买汇转为略偏
卖汇，若下周国际美元持续偏弱，下周初台币或将随亚币区间偏升。      
    
    印尼卢比周五创四年新低，受当地进口商的美元买需打压，而印度卢比则创下纪录低位
，因市场忧心央行抑制资本外流的措施可能效果不足。 韩国韩元兑美元周五收
升，中止先前三日贬势，因数据显示外资6月出售美债创纪录高位，打击美元走软。 
       
    台股 周五收涨0.48%，报7,925.00点。至于台湾证券交易所周五资料显示，外资
及陆资在台股卖超0.91亿台币，连三日卖超共计112.31亿台币；上日修正后为卖超69.98亿
台币。 
             
    下周全球重要数据及事件：
    周二台湾公布7月外销订单、美国7月芝加哥联邦储备银行公布全国活动指数；
    周三美国联邦公开市场委员会公布7月30-31日会议记录、美国7月成屋销售年率；
    周四中国汇丰8月制造业PMI初值、美国及欧元区8月Markit PMI初值、美国6月房屋价格
指数；
    周五台湾公布7月工业生产指数、美国7月新屋销售、欧元区8月消费者信心指数。

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.002    30.035    29.930-30.006   30.006    4.42    5.22
                                                                       
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 美元/台币一个月期         -0.055/-0.040       -0.025/-0.010
 美元/台币六个月期         -0.160/-0.130       -0.115/-0.080
 (完)
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