标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3338 1.3346 -0.06 +1.09 1.3194 美元/日圆 97.42 97.35 +0.07 +12.31 86.74 欧元/日圆 129.94 129.91 +0.02 +13.52 114.46 美元/瑞郎 0.9265 0.9259 +0.06 +1.20 0.9155 英镑/美元 1.5641 1.5640 +0.01 -3.75 1.6251 美元/加元 1.0324 1.0304 +0.19 +4.06 0.9921 澳元/美元 0.9160 0.9136 +0.26 -11.86 1.0393 新西兰元/美元 0.8064 0.8070 -0.07 -2.64 0.8283 澳元/日圆 89.240 88.940 +0.34 -0.99 90.130 新西兰元/日圆 78.560 78.570 -0.01 -44.21 140.820 英镑/日圆 152.37 152.26 +0.07 +8.20 140.82 澳元/新西兰元 1.1356 1.1314 +0.37 -9.44 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。