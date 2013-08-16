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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 18:06 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3338     1.3346      -0.06      +1.09     1.3194
 美元/日圆                         97.42      97.35      +0.07     +12.31      86.74
 欧元/日圆                        129.94     129.91      +0.02     +13.52     114.46
 美元/瑞郎                        0.9265     0.9259      +0.06      +1.20     0.9155
 英镑/美元                        1.5641     1.5640      +0.01      -3.75     1.6251
 美元/加元                        1.0324     1.0304      +0.19      +4.06     0.9921
 澳元/美元                        0.9160     0.9136      +0.26     -11.86     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8064     0.8070      -0.07      -2.64     0.8283
 澳元/日圆                        89.240     88.940      +0.34      -0.99     90.130
 新西兰元/日圆                    78.560     78.570      -0.01     -44.21    140.820
 英镑/日圆                        152.37     152.26      +0.07      +8.20     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1356     1.1314      +0.37      -9.44     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 蔡美珍 审校 高琦)
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