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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 18:22 BJT

中欧贸易：欧盟请求WTO就中欧不锈钢钢管关税争端进行裁决

路透布鲁塞尔8月16日 - 欧盟周五表示，已经请求世界贸易组织(WTO)就中国对进口自欧盟的高性能不锈钢无缝钢管课征反倾销税进行裁定。

欧盟在6月向WTO提起申诉，并在7月举行过谘询会议，但是中欧此项争端并未获得解决。如今欧盟要求WTO成立一个小组就此作出裁决。(完) (编译 李婷仪 审校 王兴亚)
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