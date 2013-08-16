国际油市：亚洲燃料油现货价差下滑，因需求低迷且供给充足

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡8月16日 - 亚洲燃料油现货价差周五继续下滑，需求低迷以及供给过剩继续令价格承压。
指标180CST燃料油价差报每吨贴水3.50美元，较7月16日水准下滑2美元；380CS燃料油价差略低于每吨贴水2.70美元，较一个月前水准下滑约0.3美元。
目前交易商的焦点集中在9月的套利船货，以衡量马上到来的第四季供需情况。
7月和8月间将有超过1,150万吨燃料油运至亚洲。新加坡本周燃料油库存升至七周高点2,098.5万桶，表明需求迟滞。
据业内消息人士透露，目前原油和燃料油的储存能力已接近饱合。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。