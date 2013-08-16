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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 18:10 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差下滑，因需求低迷且供给充足

路透新加坡8月16日 - 亚洲燃料油现货价差周五继续下滑，需求低迷以及供给过剩继续令价格承压。

指标180CST燃料油价差报每吨贴水3.50美元，较7月16日水准下滑2美元；380CS燃料油价差略低于每吨贴水2.70美元，较一个月前水准下滑约0.3美元。

目前交易商的焦点集中在9月的套利船货，以衡量马上到来的第四季供需情况。

7月和8月间将有超过1,150万吨燃料油运至亚洲。新加坡本周燃料油库存升至七周高点2,098.5万桶，表明需求迟滞。

据业内消息人士透露，目前原油和燃料油的储存能力已接近饱合。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 杜明霞)
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