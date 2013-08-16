《综述》台湾经济成长乏力，明年央行才有机会升息

* 今年GDP下修至2.31%，CPI仅估1.07%

* 明年GDP估为3.37%，CPI估1.39%

* 明年首季起有升息预期

记者 高洁如

路透台北8月16日 - 台湾主计总处周五略微下修今年全年GDP年增率预估值至2.31%，仍然维持经济〞软性扩张〞的基调。但随着全球景气的回升，分析师认为，明年物价或有上扬风险，不排除央行升息的可能性。

台湾官方周五首次估计明年经济成长率成长3.37%，CPI则估为1.39%。

尽管明年台湾经济成长率预估3.37%，不如预期，但物价方面，部分分析师认为有上扬的疑虑。

〞CPI部分，因为今年的基期实在很低，我们认为第二季开始，物价年增率可能单月会上看2-3%，这将令央行第一季有升息的压力。我们估央行会升息半码(12.5基点)。〞台新投顾分析师王凯民说。

主计总处表示，明年CPI预估为1.39%，较今年预估的1.07%走高，主要是今年食物类的价格偏低，基期效应之下，明年的CPI较今年走高。另外，若将10月台电要调升电价的因素考虑进来，也是明年物价稍升的原因之一。

**明年升息与否看法并不一致**

渣打银行经济学家符铭财也说，从今年第三、四季，到明年全年的经济成长率预估看来，台湾的经济将会是一个U型的复苏。

〞如果按主计总处预估明年的成长动力一半来自出口的话，台湾明年出口有机会走强。配合经济回暖的脚步，我们仍认为央行明年第一季有机会升息。〞符铭财说。

不过，元富投顾分析师许芷雁则认为，从预估的数据看来，台湾的经济成长还是疲弱，让央行在货币政策上难有调整重贴现率的空间。

〞不过在全球市场利率看升几乎没有疑问的情况下，在公开市场操作上，央行仍有一些工具可以使用，包括调整委托大型银行代市场隔夜游资的利率等，以回应外在环境的变化。〞她说。

台湾央行先前宣布将标售两年期定存期，是十年以来首见，尽管央行声称此只为〞试水温〞，但市场认为，央行的货币政策正在转向，缓慢的由宽松回头，朝中性迈进。

美国因经济复苏且就业情况佳，联准会已数次表达美联储将缩减购债规模，逐步缩减宽松政策，这令美债利率攀高。

指标美国公债收益率(殖利率)周四跳升至两年高位，因上周初请失业金人口数据令人鼓舞，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将开始缩减购债规模的预期，促使投资者削减公债头寸。10年期公债 尾盘下跌13/32，收益率报2.761%，较周三尾盘上扬约5个基点。

台湾央行在第二季底的政策会议上已宣布重贴现率维持在1.875%不变，连八度维持利率不变。

至于区域内的韩国，8月间韩国央行维持利率在2.50%不变的决定获得委员会一致通过。

不过澳洲则因景气不振，澳洲央行周二将隔夜拆款利率降低0.25个百分点至纪录低点2.5%，以帮助经济应对矿业荣景过后的低迷。

**中国不如预期**

主计处表示，尽管第二季台湾经济成长率达到2.49%，优于先前的概估值2.27%，不过下半年的出口预估因竞争加剧，且民间投资的情况不如预期之下，因此下修了今年全年的GDP预估。

主计总处蔡鸿坤处长说，〞今年经济成长力道很难说动能强，民间投资如果扣掉半导体，剩下的是负成长，实际上今年的投资情况不好，其他产业的投资疲弱。〞

主计总处高志祥科长也表示，大陆是台湾最大的出口国，但中国经济近期调结构，估计未来经济成长疲弱，此外，中国大陆目前扶植在地供应链，部分产业如钢铁业又还有产能过剩的冲击，使得对下半年的出口预估保守。

日盛投顾分析师蔡素菁说，〞台湾出口的成长其实并不如预期的强劲，主要是因为中国的需求不振。台湾今年的出口成长预期在0-5.0%之间，较过去两位数的成长走弱许多。〞

台湾7月出口金额较上年同期增1.6%，远不如市场预估成长5.1%。 至于中国7月出口同比增长5.1%，则稍较预期的成长3.0%为佳。

对于明年的预估，主计处也显得悲观。

蔡鸿坤也说，针对明年环球透视机构将全球的经济成长率上调至3.4%，今年预估只有2.3%。以往来看，若是全球的经济成长率达到3%以上，台湾的经济成长率通常可以达到4%以上。

〞台湾明年跟着国际复苏，经济会好转，但是民间投资的信心不够，出口又面临竞争，〞蔡鸿坤说。

台湾7月出口金额较上年同期只有小增1.6%，远不如市场预估成长5.1%。 至于中国7月出口同比增长5.1%，则稍较预期的成长3.0%为佳。

但王凯民则认为，中国的情况虽不好，但也不致于成长过慢，台湾官方过于忧虑中国经济放缓的速度和悲观情势。他也认为，官方下修台湾今年GDP至仅有2.31%，是过于保守的看法。台新投顾预估今年台湾的GDP将可达2.7-3%。

以下为本次主计总处预估的相关数据(%)：

最新预估 上次预估

*2013年GDP年增率 2.31 2.40

*2013年CPI年增率 1.07 1.23

*2013年出口年变动率 2.30 2.82

*2013年进口年变动率 1.85 3.91

*2013年民间消费成长率 1.59 1.46

*2013年民间投资成长率 5.91 7.21

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*2014年GDP年增率 3.37 --

*2014年CPI年增率 1.39 --

*2014年出口金额年变动率 4.13 --