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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 18:35 BJT

印度债市：10年期公债收益率在央行标债截标后跳涨6个基点至21个月高点

路透孟买8月16日 - 印度指标10年期公债收益率涨至21个月高点，央行公债标售截标后跳涨6个基点至8.78%。(完)
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