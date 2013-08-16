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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 18:41 BJT

欧洲已公布经济指标--2013/8/16

国家          时间    较前月(季)(%)             上月(季)(%)            较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国            第二季             +0.6  p                 +0.3  f                  +1.4  p
 德国            第二季             +0.7  @-p                0.0  @-r                +0.9  p
 法国            第二季             +0.5  p                 -0.2  r                    --  
 意大利          第二季             -0.2  p                 -0.6  f                  -2.0  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国               7月              0.0                    -0.2                     +2.8  
 德国               7月             +0.5  f                 +0.1  f                  +1.9  f
 法国(HICP)         7月             -0.3                    +0.2  f                  +1.2  
 意大利(HICP)       7月             -1.8  f                 +0.3  f                  +1.2  f
                                                                                           
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国               6月             +0.1  u                 持平  r                  +2.0  u
 德国               6月             持平                    -0.3                     +0.6  
 法国               6月             -0.3                    -1.2  r                  +0.1  
 意大利             7月             +0.3                    -0.1  r                  -0.7  
 
 失业率                        当月(季)%               上月(季)%                           
 英国               5月              4.5                     4.5                           
 德国               7月              6.8  @                  6.8  @                        
 法国            第一季             10.8                    10.5  r                        
 意大利             6月             12.1  @                 12.2  @-r                      
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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