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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 18:42 BJT

全球贵金属：8月15日SPDR黄金持仓量减少0.03%，iShares白银持仓量增加0.69%

路透8月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三减少0.03%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量同期增加0.69%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 29,351,264.9 8月15日 29,361,356.4 8月14日 -10,091.5 -0.03%

iShares 338,409,381.1 8月15日 336,094,888.3 8月14日 2,314,492.8 0.69%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵 审校 田建华)
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