印尼经济：总统承诺提振国内消费并改善投资环境

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透雅加达8月16日 - 印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)周五表示，印度将准备一揽子刺激计划来鼓励企业避免裁员，并保持印尼对投资者的吸引力。
在致议会的2014年财政预算报告中，印尼总统称其政府将采取“额外措施”来控制高通胀，并强调促进国内消费来抵消出口疲软。
苏希洛并没有就其针对企业的刺激计划内容提供细节。
苏希洛说道，“当前正采取额外措施来控制通胀，所以购买力和国内消费能够维持。”
印尼当前面临经济增长放缓，通胀率陡升以及卢比不断贬值和经常帐赤字扩大，这些因素综合起来会使一些投资者不再青睐印尼。
但是印尼总统称，“政府将推进当前投资项目加速完成，并继续改善我国投资环境。”(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。