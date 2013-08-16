印尼经济：总统承诺提振国内消费并改善投资环境

路透雅加达8月16日 - 印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)周五表示，印度将准备一揽子刺激计划来鼓励企业避免裁员，并保持印尼对投资者的吸引力。

在致议会的2014年财政预算报告中，印尼总统称其政府将采取“额外措施”来控制高通胀，并强调促进国内消费来抵消出口疲软。