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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 19:03 BJT

印尼经济：总统承诺提振国内消费并改善投资环境

路透雅加达8月16日 - 印尼总统苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)周五表示，印度将准备一揽子刺激计划来鼓励企业避免裁员，并保持印尼对投资者的吸引力。

在致议会的2014年财政预算报告中，印尼总统称其政府将采取“额外措施”来控制高通胀，并强调促进国内消费来抵消出口疲软。

苏希洛并没有就其针对企业的刺激计划内容提供细节。

苏希洛说道，“当前正采取额外措施来控制通胀，所以购买力和国内消费能够维持。”

印尼当前面临经济增长放缓，通胀率陡升以及卢比不断贬值和经常帐赤字扩大，这些因素综合起来会使一些投资者不再青睐印尼。

但是印尼总统称，“政府将推进当前投资项目加速完成，并继续改善我国投资环境。”(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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