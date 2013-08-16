国际油市：亚洲石脑油裂解价差在两个半月高位，因北亚需求支撑市场

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡8月16日 - 周五亚洲石脑油价格跌离四个半月高点至每吨927.50美元，但裂解价差在每吨107.23美元的两个半月高位，因北亚需求支撑市场。
韩国LG化学买入5万吨9月下半月石脑油，成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价高出3.75美元。
上日台塑石化买入6万-8万吨石脑油，船期也是9月下半月，成本加运费价较日本报价小幅折让。
交易商称，基本面几无变化，9月供应充足，且台湾和韩国使用替代给料液化石油气(LPG)，令市场人气承压。
交易商称大批的西方出口仍在运往东方。
亚洲汽油裂解价差自14个月低点反弹，至每桶4.73美元，但仍较7月15日所及的每桶16.98美元水准下跌72%。
新加坡市场达成两笔交易。
BP卖出9月5-9日装运的92号汽油，买家为Phillips 66，价格为每桶114.10美元。
Socar从嘉能可买入10月下半月的石脑油，价格为每吨925美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。