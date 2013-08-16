国际油市：亚洲石脑油裂解价差在两个半月高位，因北亚需求支撑市场

路透新加坡8月16日 - 周五亚洲石脑油价格跌离四个半月高点至每吨927.50美元，但裂解价差在每吨107.23美元的两个半月高位，因北亚需求支撑市场。

韩国LG化学买入5万吨9月下半月石脑油，成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价高出3.75美元。

上日台塑石化买入6万-8万吨石脑油，船期也是9月下半月，成本加运费价较日本报价小幅折让。

交易商称，基本面几无变化，9月供应充足，且台湾和韩国使用替代给料液化石油气(LPG)，令市场人气承压。

交易商称大批的西方出口仍在运往东方。

亚洲汽油裂解价差自14个月低点反弹，至每桶4.73美元，但仍较7月15日所及的每桶16.98美元水准下跌72%。

新加坡市场达成两笔交易。

BP卖出9月5-9日装运的92号汽油，买家为Phillips 66，价格为每桶114.10美元。

Socar从嘉能可买入10月下半月的石脑油，价格为每吨925美元。(完)

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