欧元区经济：西班牙6月公共债务与之比GDP已达91.1%，逼近年底目标

截至6月底西班牙债务共计9,437亿欧元，根据路透计算相当于GDP的91.1%左右，而该国今年年底的目标为91.4%。

西班牙的债务与GDP之比低于欧元区的平均水平92.2%，但最近五年一路从40%急升上来，预计还将进一步走高，因该国经济在经历长时间下滑后难以重返增长。