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债券 | 2013年 8月 16日 星期五 20:28 BJT

欧元区经济：西班牙6月公共债务与之比GDP已达91.1%，逼近年底目标

路透马德里8月16日 - 西班牙央行周五公布，6月国家公共债务总额较5月增加逾60亿欧元，与国内生产总值(GDP)之比仅略低于全年目标。

截至6月底西班牙债务共计9,437亿欧元，根据路透计算相当于GDP的91.1%左右，而该国今年年底的目标为91.4%。

西班牙的债务与GDP之比低于欧元区的平均水平92.2%，但最近五年一路从40%急升上来，预计还将进一步走高，因该国经济在经历长时间下滑后难以重返增长。

政府预计2016年公共债务与GDP之比将达到99.8%，但包括经济合作暨发展组织(OECD)在内的国际组织认为，明年就将突破100%。(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)
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