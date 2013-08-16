欧元区经济：西班牙6月公共债务与之比GDP已达91.1%，逼近年底目标

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透马德里8月16日 - 西班牙央行周五公布，6月国家公共债务总额较5月增加逾60亿欧元，与国内生产总值(GDP)之比仅略低于全年目标。
截至6月底西班牙债务共计9,437亿欧元，根据路透计算相当于GDP的91.1%左右，而该国今年年底的目标为91.4%。
西班牙的债务与GDP之比低于欧元区的平均水平92.2%，但最近五年一路从40%急升上来，预计还将进一步走高，因该国经济在经历长时间下滑后难以重返增长。
政府预计2016年公共债务与GDP之比将达到99.8%，但包括经济合作暨发展组织(OECD)在内的国际组织认为，明年就将突破100%。(完)
(编译 郑茵 审校 田建华)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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