表格：美国第二季非农生产率环比年率初值增长0.9%，高于预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿8月16日 - 美国劳工部周五公布：
* 美国第二季非农生产率环比年率初值为增长0.9%(预估为增长0.6%)
* 第二季非农单位劳工成本为成长1.4%(预估为成长1.2%)，第一季为下滑4.2%(前值为下滑4.3%)
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率,%):
生产率 单位劳工成本
第二季-P 第一季-R 第一季-PR 第二季-P 第一季-R 第一季-PR
非农业 0.9 -1.7 0.5 1.4 -4.2 -4.3
制造业 2.7 3.9 3.5 1.4 -3.2 -10.0
耐久财(耐用品) 4.5 3.8 3.5 0.1 -2.8 -11.2
非耐久财 0.7 4.7 3.9 2.8 -4.8 -8.5
整体企业 0.7 0.4 2.0 1.7 -5.6 -5.0
注:P表示初值;PR表示前值,R表示修正值.(完)
(编译 郑茵 审校 田建华)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。