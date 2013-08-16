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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 20:38 BJT

表格：美国第二季非农生产率环比年率初值增长0.9%，高于预估

路透华盛顿8月16日 - 美国劳工部周五公布：

* 美国第二季非农生产率环比年率初值为增长0.9%(预估为增长0.6%)

* 第二季非农单位劳工成本为成长1.4%(预估为成长1.2%)，第一季为下滑4.2%(前值为下滑4.3%)

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率,%):

生产率 单位劳工成本

第二季-P 第一季-R 第一季-PR 第二季-P 第一季-R 第一季-PR

非农业 0.9 -1.7 0.5 1.4 -4.2 -4.3

制造业 2.7 3.9 3.5 1.4 -3.2 -10.0

耐久财(耐用品) 4.5 3.8 3.5 0.1 -2.8 -11.2

非耐久财 0.7 4.7 3.9 2.8 -4.8 -8.5

整体企业 0.7 0.4 2.0 1.7 -5.6 -5.0

注:P表示初值;PR表示前值,R表示修正值.(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)
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