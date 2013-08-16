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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 20:38 BJT

表格：美国7月房屋开工年率为89.6万户，预估为90.0万户

路透8月16日 - 美国商务部公布，

* 美国7月房屋开工上升5.9%

* 美国7月房屋开工年率为89.6万户(预估为90.0万户)

* 美国7月建筑许可增长2.7%

* 美国7月建筑许可年率为94.3万户(预估为94.5万户)

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 7月 6月 5月 13年7月/12年7月

房屋开工　 5.9 -7.9 7.9 20.9

建筑许可 2.7 -6.8 -2.0 12.4

年率(千户) 7月 6月 5月 12年7月

房屋开工 　 896 846 919 741

建筑许可　 943 918 985 839(完)
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