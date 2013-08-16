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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 20:54 BJT

亚洲橡胶：8月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 258.5 20 258.8 6

* 9月 261.2 24 261.9 7

* 10月 261.8 168 0 1

* 11月 263.0 162 0 1

* 12月 265.1 1042 264.2 72

* 1月 267.3 7140 266.0 508

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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