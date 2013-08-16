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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 21:24 BJT

美国各类经济指标总览--2013/8/16

商务部公布，美国7月房屋开工上升5.9%，年率为89.6万户(预估为90.0万户)；7月建筑许可增长2.7%，年率
为94.3万户(预估为94.5万户)。 
    
    劳工部公布，美国第二季非农生产率环比年率初值为增长0.9%(预估为增长0.6%)，第二季非农单位劳工成本
为成长1.4%(预估为成长1.2%)，第一季为下滑4.2%(前值为下滑4.3%)。 
    
                                       当前值                        前次值  
 失业率(%)                                7.4  (7月)                    7.6  (6月)
 非农业就业岗位(万)                  增加16.2  (7月)               增加18.8  (6月修正值)
 平均时薪(%)                             -0.1  (7月)                   +0.4  (6月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.2  (7月)                   +0.5  (6月)
 不包括食品和能源CPI(%)                  +0.2  (7月)                   +0.2  (6月)
 实质所得(%)                             -0.5  (7月)                   -0.1  (6月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                  持平  (7月)                   +0.8  (6月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                  +0.1  (7月)                   +0.2  (6月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.7  (第二季初值)            +1.1  (第一季终值)
 GDP平减指数(%)                          +0.7  (第二季初值)            +1.7  (第一季终值)
 零售销售(%)                             +0.2  (7月)                   +0.6  (6月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差342.2  (6月)              逆差441.0  (5月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.5  (第二季)                +0.5  (第一季修正值)
 工业生产(%)                             持平  (7月)                   +0.2  (6月修正值)
 产能利用率(%)                           77.6  (7月)                   77.7  (6月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    32.0  (8月10日当周            33.5  (8月3日当周修正值)
                                               )                             
 联邦预算(亿美元)                     赤字976  (7月)              盈余1,165  (6月)
 领先指标(%)                             持平  (6月)                   +0.2  (5月修正值)
 个人所得(%)                             +0.3  (6月)                   +0.4  (5月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                +1.3  (6月)                   +1.1  (5月)
                                                                             
 消费者信贷(亿美元)                   增加138  (6月)                增加175  (5月修正值)
 企业库存(%)                             持平  (6月)                   -0.1  (5月修正值)
 建筑支出(%)                             -0.6  (6月)                   +1.3  (5月修正值)
 消费者信心                              80.3  (7月)                   82.1  (6月修正值)
 房屋开工(万户)                          89.6  (7月)                   84.6  (6月修正值)
 建筑许可(万户)                          94.3  (7月初值)               91.8  (6月修正值)
 成屋销售(万户)                           508  (6月)                    514  (5月修正值)
 新屋销售(万户)                          49.7  (6月)                   45.9  (5月修正值)
 工厂订单(%)                             +1.5  (6月)                   +3.0  (5月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   +3.9  (6月修正值)             +5.5  (5月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                56.0  (7月)                   52.2  (6月)
 供应管理协会制造业指数                  55.4  (7月)                   50.9  (6月)
 趸售(批发)库存(%)                       -0.2  (6月)                   -0.6  (5月修正值)
 进口物价(%)                             +0.2  (7月)                   -0.4  (6月修正值)
 出口物价(%)                             -0.1  (7月)                   -0.1  (6月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +1.4  (第二季初值)            -4.2  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                         +0.9  (第二季初值)            -1.7  (第一季修正值)
 经常账(亿美元)                   赤字1,104.2  (第四季)         赤字1,124.5  (第三季修正值)
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