美国各类经济指标总览--2013/8/16

商务部公布，美国7月房屋开工上升5.9%，年率为89.6万户(预估为90.0万户)；7月建筑许可增长2.7%，年率 为94.3万户(预估为94.5万户)。 劳工部公布，美国第二季非农生产率环比年率初值为增长0.9%(预估为增长0.6%)，第二季非农单位劳工成本 为成长1.4%(预估为成长1.2%)，第一季为下滑4.2%(前值为下滑4.3%)。 当前值 前次值 失业率(%) 7.4 (7月) 7.6 (6月) 非农业就业岗位(万) 增加16.2 (7月) 增加18.8 (6月修正值) 平均时薪(%) -0.1 (7月) +0.4 (6月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (7月) +0.5 (6月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (7月) +0.2 (6月) 实质所得(%) -0.5 (7月) -0.1 (6月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (7月) +0.8 (6月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +1.7 (第二季初值) +1.1 (第一季终值) GDP平减指数(%) +0.7 (第二季初值) +1.7 (第一季终值) 零售销售(%) +0.2 (7月) +0.6 (6月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差342.2 (6月) 逆差441.0 (5月修正值) 雇佣成本(%) +0.5 (第二季) +0.5 (第一季修正值) 工业生产(%) 持平 (7月) +0.2 (6月修正值) 产能利用率(%) 77.6 (7月) 77.7 (6月修正值) 初请失业金人数(万人) 32.0 (8月10日当周 33.5 (8月3日当周修正值) ) 联邦预算(亿美元) 赤字976 (7月) 盈余1,165 (6月) 领先指标(%) 持平 (6月) +0.2 (5月修正值) 个人所得(%) +0.3 (6月) +0.4 (5月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +1.3 (6月) +1.1 (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加138 (6月) 增加175 (5月修正值) 企业库存(%) 持平 (6月) -0.1 (5月修正值) 建筑支出(%) -0.6 (6月) +1.3 (5月修正值) 消费者信心 80.3 (7月) 82.1 (6月修正值) 房屋开工(万户) 89.6 (7月) 84.6 (6月修正值) 建筑许可(万户) 94.3 (7月初值) 91.8 (6月修正值) 成屋销售(万户) 508 (6月) 514 (5月修正值) 新屋销售(万户) 49.7 (6月) 45.9 (5月修正值) 工厂订单(%) +1.5 (6月) +3.0 (5月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.9 (6月修正值) +5.5 (5月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (7月) 52.2 (6月) 供应管理协会制造业指数 55.4 (7月) 50.9 (6月) 趸售(批发)库存(%) -0.2 (6月) -0.6 (5月修正值) 进口物价(%) +0.2 (7月) -0.4 (6月修正值) 出口物价(%) -0.1 (7月) -0.1 (6月修正值) 单位劳工成本(%) +1.4 (第二季初值) -4.2 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +0.9 (第二季初值) -1.7 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)