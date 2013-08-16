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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 21:41 BJT

美国股市：盘初下跌，周线可能再度收跌

路透纽约8月16日 - 美国股市周五小幅低开，前一日曾创华尔街将近两个月来最大跌幅，因此主要股指本周可能出现6月底以来的首次连续两周收低。

道琼工业指数 盘初下跌21.35点或0.14%至15,090.84点。标准普尔500指数 走低1.62点或0.10%至1,659.70点。Nasdaq指数 下滑2.18点或0.06%报3,603.93。(完)
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