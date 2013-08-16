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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 22:00 BJT

表格：汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值为80.0，低于预估

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值为80.0(路透调查预估为85.5)，7月终值为85.1

* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者现况指数初值为91.0(预估为98.0)，7月终值为98.6

* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者预期指数初值为72.9(预估为76.0)，7月终值为76.5

以下为详细数据:

8月初值 7月 6月 5月 4月 3月

信心指数 80.0 85.1 84.1 84.5 76.4 78.6

现况指数 91.0 98.6 93.8 98.0 89.9 90.7

预期指数 72.9 76.5 77.8 75.8 67.8 70.8

一年通胀预期 3.1 3.1 3.0 3.1 3.1 3.2

五年通胀预期 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 (完)
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