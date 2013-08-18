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亚洲 | 2013年 8月 18日 星期日 09:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月16日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             79.99      +0.78      +0.98    2251612
 搜狐                             61.06      +0.97      +1.61     718543
 网易                             63.57      +0.41      +0.65     780254
 百度                            134.64      -0.28      -0.21    2911931
 亚信科技                         11.53      +0.02      +0.17     278074
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     15.97      -0.03      -0.19    2054029
 联电                              1.94      -0.02      -1.02      83767
 日月光                            4.09      +0.03      +0.74      54184
 矽品精密                          5.46      +0.07      +1.30     317812
 和信超媒体                        1.04      +0.01      +0.97      31759
 友达                              3.72      +0.14      +3.91     270301
 中华电信                         31.33      +0.00      +0.00      22016
 台湾国际航电                     37.78      -0.50      -1.31     866669
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         54.10      -0.14      -0.26      86988
 中国联通                         15.51      -0.08      -0.51     150230
 中国电信                         51.10      +0.19      +0.37      11408
 中芯国际                          3.73      -0.04      -1.06      44028
 电讯盈科                          4.60      -0.02      -0.43       4620
 (完)
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