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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 07:00 BJT

重温稿-纽约汇市：美元转跌为升，但疑虑犹存

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3329     1.3346      -0.13      +1.02     1.3194
 美元/日圆                         97.52      97.35      +0.17     +12.43      86.74
 欧元/日圆                        129.92     129.93      -0.01     +13.52     114.45
 美元/瑞郎                        0.9263     0.9259      +0.04      +1.18     0.9155
 英镑/美元                        1.5627     1.5640      -0.08      -3.84     1.6251
 美元/加元                        1.0335     1.0304      +0.30      +4.17     0.9921
 澳元/美元                        0.9180     0.9136      +0.48     -11.67     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2347     1.2359      -0.10      +2.25     1.2075
 欧元/英镑                        0.8539     0.8532      +0.08      +5.24     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8097     0.8070      +0.33      -2.25     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9154     5.9053      +0.17      +6.33     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.8828     7.8856      -0.04      +7.39     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5115     6.5050      +0.10      +0.20     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6987     8.6818      +0.19      +1.41     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 母红; 审校 李军)
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