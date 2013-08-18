重温稿-纽约汇市：美元转跌为升，但疑虑犹存

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3329 1.3346 -0.13 +1.02 1.3194 美元/日圆 97.52 97.35 +0.17 +12.43 86.74 欧元/日圆 129.92 129.93 -0.01 +13.52 114.45 美元/瑞郎 0.9263 0.9259 +0.04 +1.18 0.9155 英镑/美元 1.5627 1.5640 -0.08 -3.84 1.6251 美元/加元 1.0335 1.0304 +0.30 +4.17 0.9921 澳元/美元 0.9180 0.9136 +0.48 -11.67 1.0393 欧元/瑞郎 1.2347 1.2359 -0.10 +2.25 1.2075 欧元/英镑 0.8539 0.8532 +0.08 +5.24 0.8114 新西兰元/美元 0.8097 0.8070 +0.33 -2.25 0.8283 美元/挪威克朗 5.9154 5.9053 +0.17 +6.33 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8828 7.8856 -0.04 +7.39 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5115 6.5050 +0.10 +0.20 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6987 8.6818 +0.19 +1.41 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。