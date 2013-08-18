南非汇市：兰特兑美元下跌，未来几日或将陷于区间波动

标题新闻：美30年期房屋抵押贷款利率跌至12月初来最低，因指标美债收益率触近五个月低位-房贷美
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路透约翰内斯堡8月16日 - 南非兰特兑美元周五回落，预计未来几天仍将陷于区间波动。今日适值Lonmin旗下Marikana矿山34名矿工被射杀一周年纪念日。
1622 GMT，兰特/美元 报10.0620兰特，较周四纽约尾盘下跌0.9%。
周五有数以千计的人聚集在Marikana纪念死亡矿工，当时这一波南非矿业劳资暴力纠纷中共造成60人丧生。
南非非国大政府和工会组织全国矿工协会(National Union of Mineworkers, NUM)均未参与周五的纪念活动，表明关系仍然非常紧张。
兰特在过去一个月交投于9.6-10.06区间，交易员称有进一步走软的风险，因南非宏观经济基本面不佳，其中包括双赤字，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将缩减购债刺激规模等。
公债亦走弱，2026年到期债券 收益率上升3基点至8.395%，2015年到期券 收益率升3.5基点报6.18%。(完)
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路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。