全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第四日上扬，受海岬型船费推高

路透8月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第四日上涨，受海岬型船运费推高。

波罗的海乾散货运价指数 涨11点或1.01%，至1,102点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跳升13点或0.62%，至2,112点。日均获利增加367美元至14,377美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌3点或0.32%至923点。日均获利减少19美元至7,355美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“海岬型船运活动持续高于近期常态，今日运价再次升高，尽管增幅较为温和，”GHS Research分析师Omar Nokta称，指出此为钢价上扬情况下中国铁矿石需求增加所带动。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)