全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第四日上扬，受海岬型船费推高

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透8月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第四日上涨，受海岬型船运费推高。
波罗的海乾散货运价指数 涨11点或1.01%，至1,102点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跳升13点或0.62%，至2,112点。日均获利增加367美元至14,377美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌3点或0.32%至923点。日均获利减少19美元至7,355美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
“海岬型船运活动持续高于近期常态，今日运价再次升高，尽管增幅较为温和，”GHS Research分析师Omar Nokta称，指出此为钢价上扬情况下中国铁矿石需求增加所带动。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。