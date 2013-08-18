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市场报道 | 2013年 8月 18日 星期日 10:13 BJT

CFTC报告：COMEX期铜8月13日持仓报告(表)

路透8月16日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年8月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(161,593口)

38,753 45,587 15,028 92,326 78,847 146,107 139,462 15,486 22,131

较8月6日变动(未平仓合约：减少2,287口)

895 -13,848 -589 -1,649 14,899 -1,343 462 -944 -2,749

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.0 28.2 9.3 57.1 48.8 90.4 86.3 9.6 13.7

各类交易商数量(总计为244家)

55 102 49 57 59 150 184 (完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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