CFTC报告：COMEX期铜8月13日持仓报告(表)

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透8月16日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年8月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(161,593口)
38,753 45,587 15,028 92,326 78,847 146,107 139,462 15,486 22,131
较8月6日变动(未平仓合约：减少2,287口)
895 -13,848 -589 -1,649 14,899 -1,343 462 -944 -2,749
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.0 28.2 9.3 57.1 48.8 90.4 86.3 9.6 13.7
各类交易商数量(总计为244家)
55 102 49 57 59 150 184 (完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 欧元区高评等公债收益率(殖利率)周四跌至数月低点，此前美国总统特朗普周三称，他希望看到美国保持低利率。