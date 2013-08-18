CFTC报告：COMEX期金8月13日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑兑欧元触及六周高位，兑反弹的美元下滑

路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。