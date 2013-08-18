CFTC报告：COMEX期金8月13日持仓报告(表)

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透8月16日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年8月13日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(390,547口)
148,524 94,598 19,182 184,321 245,195 352,027 358,975 38,520 31,572
较8月6日变动(未平仓合约：减少5,515口)
-5,288 -7,579 702 -3,315 3,400 -7,901 -3,477 2,386 -2,038
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
38.0 24.2 4.9 47.2 62.8 90.1 91.9 9.9 8.1
各类交易商数量(总计为278家)
105 92 65 54 62 194 188 (完)
(编译 王冠中; 审校 郑茵)
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