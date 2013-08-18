版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 18日 星期日 10:02 BJT

CFTC报告：COMEX期金8月13日持仓报告(表)

路透8月16日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年8月13日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(390,547口)

148,524 94,598 19,182 184,321 245,195 352,027 358,975 38,520 31,572

较8月6日变动(未平仓合约：减少5,515口)

-5,288 -7,579 702 -3,315 3,400 -7,901 -3,477 2,386 -2,038

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.0 24.2 4.9 47.2 62.8 90.1 91.9 9.9 8.1

各类交易商数量(总计为278家)

105 92 65 54 62 194 188 (完)

(编译 王冠中; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐