CFTC报告：NYMEX原油期货8月13日持仓报告(表)

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透8月16日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,934,417口)
474,557 124,082 646,785 719,958 1073769 1841300 1844636 93,117 89,781
较8月6日变动(未平仓合约：增加55,199口)
-3,692 3,359 42,132 19,641 10,628 58,081 56,119 -2,882 -920
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.5 6.4 33.4 37.2 55.5 95.2 95.4 4.8 4.6
各类交易商数量(总计为356家)
141 79 156 91 109 303 295 (完)
(编译 王冠中; 审校 郑茵)
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