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市场报道 | 2013年 8月 18日 星期日 09:57 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货8月13日持仓报告(表)

路透8月16日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年8月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(203,810口)

105,443 24,460 8,941 68,780 162,455 183,164 195,856 20,646 7,954

较8月6日变动(未平仓合约：增加28,775口)

18,462 5,302 -648 5,903 22,958 23,717 27,612 5,058 1,163

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

51.7 12.0 4.4 33.7 79.7 89.9 96.1 10.1 3.9

各类交易商数量(总计为287家)

145 60 41 45 64 209 148 (完)

(编译 王冠中; 审校 郑茵)
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