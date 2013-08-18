CFTC报告：ICE棉花期货8月13日持仓报告(表)

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透8月16日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年8月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(203,810口)
105,443 24,460 8,941 68,780 162,455 183,164 195,856 20,646 7,954
较8月6日变动(未平仓合约：增加28,775口)
18,462 5,302 -648 5,903 22,958 23,717 27,612 5,058 1,163
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
51.7 12.0 4.4 33.7 79.7 89.9 96.1 10.1 3.9
各类交易商数量(总计为287家)
145 60 41 45 64 209 148 (完)
(编译 王冠中; 审校 郑茵)
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