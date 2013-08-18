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市场报道 | 2013年 8月 18日 星期日 09:56 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货8月13日持仓报告(表)

路透8月16日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(418,933口)

131,162 180,225 66,299 188,916 119,854 386,377 366,378 32,556 52,555

较8月6日变动(未平仓合约：增加10,178口)

65 1,865 5,204 4,509 126 9,778 7,195 400 2,983

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.3 43.0 15.8 45.1 28.6 92.2 87.5 7.8 12.5

各类交易商数量(总计为384家)

104 152 113 81 98 252 312 (完)

(编译 王冠中; 审校 郑茵)
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