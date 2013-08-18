CFTC报告：CBOT小麦期货8月13日持仓报告(表)

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透8月16日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(418,933口)
131,162 180,225 66,299 188,916 119,854 386,377 366,378 32,556 52,555
较8月6日变动(未平仓合约：增加10,178口)
65 1,865 5,204 4,509 126 9,778 7,195 400 2,983
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.3 43.0 15.8 45.1 28.6 92.2 87.5 7.8 12.5
各类交易商数量(总计为384家)
104 152 113 81 98 252 312 (完)
(编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 欧元区高评等公债收益率(殖利率)周四跌至数月低点，此前美国总统特朗普周三称，他希望看到美国保持低利率。