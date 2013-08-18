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市场报道 | 2013年 8月 18日 星期日 09:54 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货8月13日持仓报告(表)

路透8月16日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月13日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(514,193口)

181,766 120,874 53,891 239,024 264,825 474,681 439,590 39,512 74,603

较8月6日变动(未平仓合约：增加18,167口)

1,880 -2,325 1,293 12,806 21,771 15,979 20,739 2,188 -2,572

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.3 23.5 10.5 46.5 51.5 92.3 85.5 7.7 14.5

各类交易商数量(总计为500家)

152 157 143 115 152 353 381 (完)

(编译 王冠中; 审校 郑茵)
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