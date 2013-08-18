重发-拉美汇市：巴西雷亚尔大跌2.4%，受美联储政策预期及国内经济形势拖累

(重发修改标头)

路透里约热内卢8月16日 - 巴西雷亚尔周五跌至逾四年来最疲弱水准。投资者对于国内经济陷入停滞以及美国联邦储备理事会(美联储)即将收回刺激政策感到不安，政府虽试图给予安抚，但未见效果。

巴西央行两度干预，在期货市场提供美元流动性，同时该国财长曼特加亦表示，巴西拥有一些对抗汇率波动的“武器”，其中包括外汇储备。

政府虽然采取了支撑雷亚尔 的努力，但该货币兑美元仍下滑2.4%至2.3945雷亚尔，为2009年3月初以来最疲弱。一些分析师不排除短期内雷亚尔大跌至2.50的可能性。

“短时间内市场如同惊弓之鸟，”圣保罗券商Intercam的外汇交易台经理Jaime Ferreira说。“我们面临货币互换展期的压力，而且美联储可能削减刺激规模。”

巴西央行出售传统的货币互换合约，这种衍生品相当于在期货市场卖出美元，希望以此缓和部分因担心美联储货币刺激政策退场而引起的货币抛售。较长时间以来，美联储的刺激政策支撑着投资者对新兴市场资产的兴趣。

对于美联储最早将在下月开始缩减政策刺激举措的预期不断升温，在周五拖累新兴市场货币，巴西雷亚尔受创更大，因投资者还担心该国经济前景恶化。

迄今为止，巴西央行避免用消耗外汇储备的方式来对抗美元升值。分析师认为美元升值是一种全球性趋势。

相反，央行通过出售货币互换合约，为投资者提供避险，以防雷亚尔在未来贬值。

但圣保罗证券公司NGO的一位主管Sidnei Nehme认为，这种策略已经不再有效，因企业不在有兴趣在目前水准进行外汇对冲。(完)

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