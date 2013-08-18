新闻稿： 中国7月份70个大中城市新建商品住宅环比上涨的62个--统计局

（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有4个，持平的城市有4个，上涨的城市有62个。环比价格上涨的城市中，最高涨幅为2.2%。 （二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有1个，上涨的城市有69个。7月份，同比价格上涨的城市中，最高涨幅为18.3%，涨幅比6月份回落的城市有7个。 二、二手住宅价格变动情况 （一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有7个，持平的城市有6个，上涨的城市有57个。环比价格上涨的城市中，最高涨幅为1.4%。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读7月份房价数据称，7月份新建商品住宅价格涨幅收窄。 国家统计局今日发布的70个大中城市住宅销售价格统计数据显示，7月份新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数分别为62个和57个，新建商品住宅和二手住宅价格同比上涨的城市个数分别为69个和67个。对此，国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。 一、7月份房价上涨城市个数与6月份基本相同。受刚性需求拉动和近期地价上涨等诸多因素影响，7月份70个大中城市房价总体仍呈涨势，但房价上涨的城市个数与6月份相比变化不大。7月份，70个大中城市中，新建商品住宅价格环比上涨的城市有62个，比6月份减少了1个；二手住宅价格环比上涨的城市有57个，比6月份增加了2个。新建商品住宅价格同比上涨的城市有69个，与6月份相同；二手住宅价格同比上涨的城市有67个，比6月份减少了1个。 二、新建商品住宅价格环比涨幅总体继续收窄。7月份，70个大中城市中，新建商品住宅价格环比涨幅在1%以上的城市有12个，比6月份减少了8个；最高涨幅为2.2%，比6月份的最高涨幅回落了0.2个百分点。其中，深圳、上海、北京等一线城市的环比涨幅分别比6月份收窄0.8、0.3和0.1个百分点；福州、岳阳、南充等二、三线城市环比涨幅收窄幅度较为明显，均收窄1个百分点以上。7月份，70个大中城市中，二手住宅价格环比涨幅比6月份收窄的城市有25个；环比涨幅在1%以上的城市有1个，比6月份减少了2个。