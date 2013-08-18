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亚洲 | 2013年 8月 18日 星期日 11:02 BJT

全球汇市：投机客在8月13日止当周连续第四周减持美元多仓

路透纽约8月16日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第四周减持美元多头仓位。

8月13日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至176.2亿美元，前一周为216.2亿美元。

投机客连续第二周作多欧元，欧元净多头仓位总计16,057口，高于前一周的6,061口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月13日当周 8月6日当周

多头仓位 17,375 19,421

空头仓位 91,837 99,634

净仓位 -74,462 -80,213

欧元(125,000欧元为1口)

8月13日当周 8月6日当周

多头仓位 89,984 85,239

空头仓位 73,927 79,178

净仓位 16,057 6,061

英镑(62,500英镑为1口)

8月13日当周 8月6日当周

多头仓位 22,209 22,097

空头仓位 68,730 68,130

净仓位 -46,521 -46,033

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月13日当周 8月6日当周

多头仓位 10,626 8,756

空头仓位 8,490 9,081

净仓位 2,136 -325

加元(100,000加元为1口)

8月13日当周 8月6日当周

多头仓位 21,751 22,629

空头仓位 30,832 33,065

净仓位 -9,081 -10,436

澳元(100,000澳元为1口)

8月13日当周 8月6日当周

多头仓位 12,625 16,566

空头仓位 75,346 93,345

净仓位 -62,721 -76,779

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

8月13日当周 8月6日当周

多头仓位 6,632 4,595

空头仓位 6,435 6,134

净仓位 197 -1,539

(完)

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