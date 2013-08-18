全球汇市：投机客在8月13日止当周连续第四周减持美元多仓

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透纽约8月16日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第四周减持美元多头仓位。
8月13日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至176.2亿美元，前一周为216.2亿美元。
投机客连续第二周作多欧元，欧元净多头仓位总计16,057口，高于前一周的6,061口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月13日当周 8月6日当周
多头仓位 17,375 19,421
空头仓位 91,837 99,634
净仓位 -74,462 -80,213
欧元(125,000欧元为1口)
8月13日当周 8月6日当周
多头仓位 89,984 85,239
空头仓位 73,927 79,178
净仓位 16,057 6,061
英镑(62,500英镑为1口)
8月13日当周 8月6日当周
多头仓位 22,209 22,097
空头仓位 68,730 68,130
净仓位 -46,521 -46,033
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月13日当周 8月6日当周
多头仓位 10,626 8,756
空头仓位 8,490 9,081
净仓位 2,136 -325
加元(100,000加元为1口)
8月13日当周 8月6日当周
多头仓位 21,751 22,629
空头仓位 30,832 33,065
净仓位 -9,081 -10,436
澳元(100,000澳元为1口)
8月13日当周 8月6日当周
多头仓位 12,625 16,566
空头仓位 75,346 93,345
净仓位 -62,721 -76,779
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
8月13日当周 8月6日当周
多头仓位 6,632 4,595
空头仓位 6,435 6,134
净仓位 197 -1,539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
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