《美股一周展望》资金流向被低估的欧洲股市，或阻美股跌后反弹

* 资金流入欧洲股市的速度加快--理柏

* 8月欧元区股市上涨，美股却下跌

* 投资者正在布仓以迎接欧股涨势--美银美林调查

记者 Angela Moon 编译 郑茵

路透纽约8月16日 - 美国股市遭遇了6月以来的最大单周跌幅，道琼工业指数也创下年内单周最差表现，在此之后，投资者将会期待反弹。但涨幅最大的也许并不是美股，因投资者注意到，欧洲的前景出现了改善。

基金经理开始转向欧元区股市，此前一系列经济指标显示该地区终于摆脱了衰退。

最近几周欧元区股市的表现优于美股，本周收高0.2%，而美股却以2%的跌幅作收。本月迄今，欧元区股市总体回报率约为1.9%，美股标普500指数 却损失了1.8%。

这与上半年的情况何其不同。上半年标普500指数上扬12.6%，而同期泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 涨幅仅为区区1.6%。

这种差异或许也暗示了，接下来美股哪些股票可能会有良好表现。

“欧元区波动性和不确定性不断上升的情况终于要结束了，”纽约一家资产管理公司Clear Alternatives的执行长Diane Garnick说。

Garnick说，“鉴于目前欧洲的稳定局面，我们对于那些在欧洲有业务的美国跨国公司更加放心，”她并表示相对于Walgreen Corp 等其它在国内市场曝险较高的公司，她更看好强生 。

路透旗下理柏数据显示，在8月14日止当周从美国基金流入欧洲股市的资金触及两个月高位，显示出投资者对欧元区股市的稳定偏好。

理柏追踪的92支投资于欧股的基金(包括上市交易基金)净流入7.55亿美元，为6月中以来最大资金流入规模(当时净流入为创纪录的11.7亿美元)，且高于前一周的5.80亿净流入。

美国银行美林8月对基金经理的一项调查显示，净20%的回应者表示将在未来12个月内加码欧洲市场，为逾六年来最高。近期内投资者的首选目的地是欧洲，领先于日本。

“由于对欧元区的宏观经济看法日益正面，投资者正在布仓，以迎接欧股的上涨，”调查显示。

不过，虽然基金经理人目前谈论的是欧洲资产被低估，但欧元区的问题并没有消失。德国经济季度增长率仍然只有0.7%。

近来美国股市受创，因市场领头羊沃尔玛 和思科 业绩疲弱，同时亦担心美联储最早可能在下月开始削减购债规模。

下周三1800GMT即将公布的美联储7月会议记录将可令投资者更好地了解美联储的下一步计划。

下周将要公布的经济指标包括周三的成屋销售、周四的一周初请失业金人数和Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值、以及周五的新屋销售。

**苹果股价再现500美元**

本周苹果 股价跳涨将近11%，表现优于Nasdaq指数。其股票和期权的成交量均急速放大，之前投资大亨伊坎表示，他持有该公司大量股票，相信其股价被低估。

“情况差不多就是‘大盘跌而苹果涨’，”芝加哥TD Ameritrade首席分析师J.J. Kinahan说。

“我认为(苹果)下一个目标位约在520和525美元，这些区域有大量期权活动，”他并补充说，如果苹果股价升逾这些水准，有可能再度成为华尔街的宠儿。苹果股价周五收高0.9%报502.33美元。

财报季进入最后一周，将有一些零售股公布业绩，包括周二的J.C. Penney Co 、周三的Target Corp 和周四的Gamestop Corp 。

家得宝 和Lowe's 等家居修缮类股也将在下周公布业绩。周五公布的数据表明，7月美国房屋开工和建筑许可升幅小于预期，暗示抵押贷款利率上升可能令楼市的动能减弱。

家得宝股价今年上扬将近22%，Lowe's股价年内迄今涨幅更是达到45%。(完)