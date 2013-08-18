美国个股：摩根大通因聘用中国官员子女受到美国监管机构的调查--报载

路透8月17日 - 纽约时报周六报导，美国当局已经开始调查摩根大通 是否雇佣中国重要官员的子女，以帮助赢得在华业务。

这篇报导刊登在纽约时报的网站上，并称消息来源于美国政府的机密文件。

该报指摩根大通聘用前中国银监会副主席唐双宁之子。唐双宁现担任中国光大(集团)总公司董事长。

在其子加入摩根大通后，该银行从光大集团获得几项重要业务，其中包括为旗下公司的招股提供咨询。

纽约时报称，摩根大通香港分支还雇佣一位铁路系统官员的女儿，为其管理的铁路公司上市计划提供咨询帮助。

“我们已经在上周提交的10-Q文件中公开披露此事，并正在与监管机构全面合作，”摩根大通在香港的一位发言人说。

摩根大通在其提交的文件中称，收到过“SEC执法部的通知，要求提供关于香港公司某些前雇员的聘用情况和与特定客户业务关系的相关信息和文档，还有其它方面的信息”。

纽约时报称，上文所提及的两名雇员均已离开摩根大通。

该报导强调，政府的文件并未明确将摩根大通的雇佣行为与其能够赢得业务挂钩。

该报导还称，并不说明所聘用的这些员工不胜任工作，摩根大通虽然受到调查，但并未被指控有不当行为。(完)