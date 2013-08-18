《综述》美国8月消费者信心下滑，房屋开工逊于预期

* 美国8月消费者信心自六年高点回落

* 7月房屋开工增加5.9%

* 建筑订单增长2.7%

记者 Lucia Mutikani 编译 王冠中

路透华盛顿8月16日 - 美国8月消费者信心下滑，7月住房建筑增幅则小于预期，可能削弱了第三季经济活动加速的希望。

周五公布的数据显示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最快下月开始缩减买债规模的预期下，近来利率扬升，已经对家庭造成影响。

汤森路透/密西根大学8月消费者信心指数初值降至80.0，低于7月的六年高点85.1，且为四个月来最低水准。

“过去几个月来抵押贷款利率的升幅让人们大感震惊，”纽约FTN Financial首席经济分析师Christopher Low称。“我想下半年消费者会越来越趋于审慎。”

调查显示，在抵押贷款利率升高的背景下，8月消费者对于房市变得比较没那么乐观。

借贷成本上扬，显然也让建商对于破土建房趋于审慎。

美国商务部在另一份报告中称，7月经季节调整房屋开工年率为89.6万户。尽管自6月下滑趋势中复苏，但数据低于分析师预估的90万户。

“我想现在的情况是，房市复苏有些降温，因为抵押贷款利率上扬，”纽约美银美林的资深分析师Michael Hanson称。

过去三个月来，长期利率已上扬逾1个百分点，因预期美联储很快会开始缩减每月850亿美元的买债规模。这预期带动抵押贷款利率上扬，进而威胁到一年多来房市复苏的力道。

分析师预期，美联储会在下月会议上宣布缩减刺激措施。

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**劳力和供应紧俏**

在对美联储缩减刺激举措的预期下，美国政府公债收益率(殖利率)升至两年高点，美元兑一篮子货币上扬，美国股市在周四挫跌后几近持平。

7月建筑许可年率跳增2.7%至94.3万户，略低于分析师预估的94.5万户。

纽约摩根大通的分析师Daniel Silver称，7月房屋开工数据使得第三季住房投资达到投资银行预期的17%年率的机率降低。

达成上述目标，是摩根大通预估的第三季国内生产总值(GDP)增长2.5%的前提条件。

7月工业生产、房屋建筑和就业数据均逊于市场预期。而第二季经济环比年率为成长1.7%。

除了抵押贷款利率上扬，上月的住房建筑数据也可能反映了供应紧俏的情况。建商持续抱怨劳力和原料短缺。

尽管如此，房市的基本面仍旧偏多。由于建筑许可超越房屋开工，因此分析师预期住房建筑将持续上扬，并再次带动今年经济增长。

周四公布的数据显示，8月独栋房屋建商的信心接近八年高点，建商对于未来六个月的销售前景相当乐观。

“一些传闻的证据显示，建商暂缓开工，部份原因是要从房价上扬中获益，”苏格兰皇家银行的分析师Guy Berger称。

“但最后，房市当前的动能可能会促使建商进一步增加房屋开工。”

上月独栋房屋开工减少2.2%至11月以来最低水准。多户房屋开工则跳增26%，逆转前一个月下滑趋势。