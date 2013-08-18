美国个股：司法部要求改变贝南克必须为AIG纾困诉讼到庭作证的决定

标题新闻：美30年期房屋抵押贷款利率跌至12月初来最低，因指标美债收益率触近五个月低位-房贷美
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路透华盛顿8月16日 - 美国司法部周五向一家上诉法院提出，要求改变一位法官上月的决定。该决定要求美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克必须就2008年美国国际集团(AIG) 纾困诉讼案到庭作证。
司法部在上诉书中称，不能强行要求贝南克到庭，因美国高层政府官员通常受到保护，可免于卷入极其耗时的民事诉讼。
这份上诉书是提交给美国联邦巡回区上诉法院的。
“法院如果不能对这项民事诉讼提出的要求加以适当限制，将会使高层政府官员难以领导其负责的部门和机构。”上诉书称。
司法部还主张，诉讼方亦无权要求政府机构官员到庭盘问他们所作决定的依据。
AIG前执行长Maurice "Hank" Greenberg的Starr International Co.目前控告美国政府在纾困过程中让AIG的股东吃了数百亿美元的亏。
Starr一度是AIG最大的股东，持股比例达到12%。
Starr方面的一位律师Alanna Rutherford在回应政府的上诉时称：“政府试图拖延发现这样一桩重要事件中的真相，实在令人遗憾。”(完)
(编译 郑茵 审校 王冠中)
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