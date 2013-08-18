欧元区政经：希腊将放开银行止赎房屋拍卖禁令，或引起政府内部分歧

路透雅典8月17日 - 希腊财长周六表示，将取消对房屋止赎的限制，以便银行能够收回不良贷款。这使得相关争论变得益发激烈，有可能考验联合政府的凝聚力。

根据2010年出台的临时措施，资金短绌的银行无法拍卖多数违约借款人的第一住房。这项举措是为了减轻财政撙节对家庭的冲击。

该项强制拍卖冻结令已经延长三次，今年12月31日又将到期，希腊财政部长史托纳拉斯表示应该不会再次延长了。

“如果不能自由拍卖，银行就会倒闭，”Realnews周报援引他的讲话报导称。

但一些来自执政联盟内部的议员反对止赎，担心在目前失业问题创纪录以及薪资下滑的形势下，可能会引起房屋所有人的反弹。

史托纳拉斯周六表示，将会颁布保护穷人的规定。“将会从社会和经济两方面，对保护真正的需要给予规定。”

萨马拉斯政府在300席的议会中仅以五席的优势占据多数。若内部出现分歧，可能导致政府垮台，并让2,400亿欧元的国际纾困计划出现问题。

抵押贷款是希腊银行业不良贷款中的很大一部分，在经济衰退六年之后，这个比例已经升至29%。(完)