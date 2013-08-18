基金产业：欧洲股票基金一周净流入23亿美元资金--美银美林报告

路透纽约8月16日 - 美国银行美林周五公布的报告显示，随着欧洲股市的上涨，全球投资者在8月14日止当周向欧洲股票基金挹注了23亿美元资金，为逾两年来最多。

周三的数据显示，德国和法国第二季经济成长速度快于预期，拉动欧元区经济摆脱一年半来的衰退。

“欧洲的形势已经相当不错了，”RiverFront Investment Group国际投资组合主管Chris Konstantinos说。他表示，欧洲企业获利可能很快触底反弹，这将对该地区股市产生利多影响。该集团管理的资产规模为38亿美元。

投资者一方面对欧洲股票基金的需求较高，同时也对美国股票基金感到厌倦，因而从中抽走19亿美元，为该类基金七周以来首次资金净流出。

美股标准普尔500指数 全周下跌0.33%，因市场继续担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将开始削减购债刺激规模，这可能会导致利率大幅上升。

报告显示，整体而言股票基金的资金净流入为13亿美元，低于前一周的96亿美元净流入。美银美林的报告中亦引用到基金研究公司EPFR Global的数据

日本股票基金净流入7亿美元，与前一周持平，尽管周一数据显示日本经济在第二季的增长慢于预期。

同时，债券基金在这一周流出14亿美元，流出规模低于前一周的22亿美元。

其中，美国债券基金净流出8.06亿美元，为连续第三周净流出。不过EPFR Global数据中显示此前一周该类基金净流出约21亿美元，与之相比情况仍有所改善。

Wells Capital Management董事总经理Margaret Patel认为，市场对于利率继续攀升的担心可能促使资金继续流出债券基金。

不过，Patel认为，债券市场的抛售更多是因为美联储刺激政策退场的预期，而非基本面使然，因为通胀情况并未改变，就业市场“也没有重大改善的迹象”。

报告称，高风险高收益债券基金在最近一周资金净流入为4,500万美元，低于前一周的13亿美元。

同时，EPFR Global数据显示新兴市场债券基金净流出8.34亿美元，为连续第12周资金净流出。

全球大宗商品基金资金净流出为6,600万美元，连续净流出的情况延长到第27周。该类基金主要投资于实货黄金。(完)